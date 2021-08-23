ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар вспыхнул после перестрелки в аэропорту Кабула

19:33
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Один человек погиб, есть раненые

Перестрелка между американскими военными и неизвестными лицами в аэропорту Кабула стала причиной пожара. Подробностей о причиненном пламенем ущербе пока не сообщаются, сообщила газета Asharq Al-Awsat.
При перестрелке у аэропорта Кабула погиб военный

Ранее стало известно о стычке возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. По данным представителя Центрального командования, американские военные в результате перестрелки не пострадали.  Огонь открыл неизвестный, охраняющие аэропорт афганцы ему ответили, затем подключились военные сил коалиции.

Один представитель афганских сил в стычке погиб. Ранены несколько афганцев. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, состояние оценивается как стабильное.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пожар в аэропорту Кабула
Пожар в аэропорту Кабула
Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле
Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.