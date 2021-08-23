Пожар вспыхнул после перестрелки в аэропорту Кабула

Один человек погиб, есть раненые

Перестрелка между американскими военными и неизвестными лицами в аэропорту Кабула стала причиной пожара. Подробностей о причиненном пламенем ущербе пока не сообщаются, сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Ранее стало известно о стычке возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. По данным представителя Центрального командования, американские военные в результате перестрелки не пострадали. Огонь открыл неизвестный, охраняющие аэропорт афганцы ему ответили, затем подключились военные сил коалиции.

Один представитель афганских сил в стычке погиб. Ранены несколько афганцев. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, состояние оценивается как стабильное.

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