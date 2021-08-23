ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы самые бюджетные перелеты по России и за рубеж

20:05
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Минимальная цена на авиабилет – 1045 рублей

Улететь из Москвы в Брянск до конца года желающие смогут за 1045 рублей. Перелет из Брянска в Москву обойдется немного дороже – 1528 рублей. Среднюю стоимость билета в одну сторону на одного человека с вылетом с 1 сентября по 31 декабря 2021 года, приводит "Газета.Ru" со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Ценам на авиабилеты на юг России предрекли падение

Вторую строчку в составленном сервисом рейтинге дешевизны перелетов занимает путешествие из Элисты в Минеральные Воды за 1270 руб. Упомянутый уже рейс из Брянска в Москву за 1528 рублей – на третьем месте, далее следует полет из столицы в Ярославль за 1632 рубля и из Минеральных Вод в Элисту  - 1770 рублей.

Слетать за границу также можно по вполне демократичным ценам. Так, из Санкт-Петербурга в венгерский город Дебрецен можно перелететь за 3165 рублей. Дороже обойдется путешествие из Петербурга в Ливерпуль — 4375 рублей и в Люксембург — 5750 рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.