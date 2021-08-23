Названы самые бюджетные перелеты по России и за рубеж

Минимальная цена на авиабилет – 1045 рублей

Улететь из Москвы в Брянск до конца года желающие смогут за 1045 рублей. Перелет из Брянска в Москву обойдется немного дороже – 1528 рублей. Среднюю стоимость билета в одну сторону на одного человека с вылетом с 1 сентября по 31 декабря 2021 года, приводит "Газета.Ru" со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Вторую строчку в составленном сервисом рейтинге дешевизны перелетов занимает путешествие из Элисты в Минеральные Воды за 1270 руб. Упомянутый уже рейс из Брянска в Москву за 1528 рублей – на третьем месте, далее следует полет из столицы в Ярославль за 1632 рубля и из Минеральных Вод в Элисту - 1770 рублей.

Слетать за границу также можно по вполне демократичным ценам. Так, из Санкт-Петербурга в венгерский город Дебрецен можно перелететь за 3165 рублей. Дороже обойдется путешествие из Петербурга в Ливерпуль — 4375 рублей и в Люксембург — 5750 рублей.

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