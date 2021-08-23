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Иммунолог предупредил о появлении "суперкоронавируса" COVID-22

20:38
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Мутации позволят ему избегать антител

"Суперкоронавирус", который появится в мире в будущем году, станет более опасным и смертоносным, чем его предшественники. С прогнозом выступил иммунолог Сай Редди из высшей технической школы Цюриха.

"COVID-22 может быть даже хуже, чем то, что мы испытываем сейчас", — сказал ученый в интервью газете Blick.

Сочетание существующих штаммов SARS-CoV-2 может привести к новой фазе эпидемии, считает Редди. По его словам,  штаммы "бета" и "гамма" станут еще заразнее, а "дельта" приобретет способность обходить иммунитет. Это приведет к большому количеству смертельных исходов. Иммунолог подчеркивает, что новый вариант коронавируса нужно распознать как можно раньше, чтобы адаптировать вакцины для противодействия инфекции.

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