Журналисты закрытых украинских СМИ вышли на митинг в Киеве

Участников акции более сотни

Более сотни журналистов оппозиционных украинских СМИ, закрытых властями в Киеве, вышли на акцию протеста. Колонна направляется от метро "Театральная" к Оперному театру, где проходит заключительное мероприятие "Крымской платформы".

В акции, в частности, участвуют сотрудники закрытого на днях издания "Страна.UA", а также представители телеканала "Первый независимый", который был создан на базе попавших под санкции каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

На прошлой неделе по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет". Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о пятилетних санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца - депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, передает РИА Новости.

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