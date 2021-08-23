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Владимир Жириновский примет участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму

21:05
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский примет участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. По его мнению, россияне обезопасят себя, если откажутся от голосования на участках, тем самым удастся избежать скопления людей.

"Мы хотели бы, чтобы в нашей стране как можно больше людей приняли участие в дистанционном электронном голосовании", - сказал политик в эфире телеканала "Москва 24".

В столице с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Принять участие в нем смогут зарегистрированные в Москве граждане России, которым на день голосования исполнится 18 лет. Кроме того, необходима полная учетная запись на портале mos.ru.

Также между участниками электронного голосования будет проведена акция "Миллион призов - #ВыбираемВместе".

По мнению ректора МГЮА им. Кутафина Виктора Блажеева, акция является одной из программ соцподдержки незащищенных слоев населения в период пандемии коронавируса.

"Поэтому это абсолютно социальный проект, и он вполне законен", - отметил он.

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Владимир Жириновский
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