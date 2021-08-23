Группу туристов заблокировал ливень в горах Дагестана

Одного путешественника унесло потоком

Группа из 15 туристов заблокирована в Карадахской теснине в Дагестане. Неожиданный кратковременный ливень вызвал подъем воды в реке. Одного члена группы унесло потоком, сообщили спасатели.

"По системе 112 поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов", - сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

В МЧС отметили, что группа не была зарегистрирована. Связь с туристами есть. Один из них сообщил, что уровень воды в реке уже спадает, передает РИА Новости.

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