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Россияне смогут узнать предполагаемую сумму пенсии

21:47
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Порядок предоставления сведений утвердил Минтруд

Россияне смогут получить информацию о предполагаемой сумме пенсии. Приказ, подписанный министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым, вступит в силу с 2022 года.
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"Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Информировать граждан России будут не чаще, чем раз в три года. Сведения смогут получить застрахованные женщины, достигшие 40 лет, и мужчины, достигшие 45 лет.

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