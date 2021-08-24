МВФ выделил России 17,5 миллиарда долларов

В виде специальных прав заимствования

Крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования среди стран - участниц МВФ вступило в силу в понедельник, передает РИА "Новости". Речь идет о 650 миллиардах долларов.

Уточняется, что больше квоты получают крупнейшие вкладчики, идет пропорциональное разделение. Так, Россия получила дополнительных квот на 12,367,6 миллиона специальных прав заимствования. Это примерно 17,54 миллиарда долларов по курсу на 23 августа.

Специальные права заимствования представляют собой средство для платежных расчетов фонда, не имеющее при этом физической формы. Курс определяется на основе доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня. Меняется он ежедневно.

Страны могут покупать и продавать SDR, а также обмениваться ими и передавать безвозмездно.

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