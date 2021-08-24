Талибы захватили несколько американских самолетов и ракет

Пентагон обеспокоен происходящим

Представители запрещенного в России движения "Талибан" захватили часть американской военной техники, передает телеканал Al-Arabiya.

Речь, в частности, идет о нескольких самолетах, военных вертолетах, а также о противотанковых ракетах.

Уточняется, что Пентагон в курсе случившегося и выражает обеспокоенность.

"Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - рассказал источник канала.

Он при этом добавил, что сейчас Штаты хотят в первую очередь завершить эвакуацию. Решения по поводу возможных ударов по военным складам будут приниматься лишь после окончания спасательной операции.

Ранее талибы захватили все крупные города Афганистана и объявили об окончании двадцатилетней войны. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

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