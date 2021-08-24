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В МИД усомнились в отказе Украины от транзита российского газа

08:16
  • вторник
  • 24 августа 2021

Ранее Владимир Путин отметил, что Россия готова поставлять газ через Украину и после 2024 года

Как заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский, Москва может обойтись и без Украины, если та не захочет транзита российского газа.
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"Мы сможем выполнять все обязательства, но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее", - приводит слова дипломата РИА "Новости".

Он уточнил при этом, что пока речь о подобном не идет.

Ранее в "Нафтогазе Украины" призвали сохранить объемы транзита газа в Евросоюз через Украину на текущем уровне.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заверил, что Россия готова поставлять газ через Украину и после 2024 года. Конкретные детали контрактов (сроки и объемы) будут зависеть от потребностей Евросоюза.

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