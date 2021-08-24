В МИД усомнились в отказе Украины от транзита российского газа

Ранее Владимир Путин отметил, что Россия готова поставлять газ через Украину и после 2024 года

Как заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский, Москва может обойтись и без Украины, если та не захочет транзита российского газа.

"Мы сможем выполнять все обязательства, но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее", - приводит слова дипломата РИА "Новости".

Он уточнил при этом, что пока речь о подобном не идет.

Ранее в "Нафтогазе Украины" призвали сохранить объемы транзита газа в Евросоюз через Украину на текущем уровне.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заверил, что Россия готова поставлять газ через Украину и после 2024 года. Конкретные детали контрактов (сроки и объемы) будут зависеть от потребностей Евросоюза.

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