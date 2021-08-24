США направили другим странам 110 миллионов доз вакцин от COVID-19

Как уверяет Вашингтон - бесплатно

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис сообщила в ходе выступления с докладом в Сингапуре, что США бесплатно направили странам по всему миру около 110 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Она уточнила, что 23 миллиона доз достались государствам Юго-Восточной Азии.

"Пандемия - это проблема, которая не знает границ. Когда президент Байден и я занимали свои посты, мы говорили о том, чтобы не только вакцинировать жителей нашей страны, но и создать запасы безопасных и эффективных вакцин для всего мира", - приводит слова вице-президента ТАСС.

Харрис добавила, что Вашингтон намерен укреплять мировую систему здравоохранения и бороться с новыми вирусами.

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