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Исследование показало, сколько россияне тратят на еду и жилье

08:22
  • вторник
  • 24 августа 2021

Экономят граждане на ресторанах и одежде

Сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, что на жилье больше половины россиян ежемесячно тратят от 10 до 20 тысяч рублей.
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"Еще 28% респондентов рассказали, что им приходится платить за квартиру до 10 000 рублей в месяц. 7% участников исследования расходуют от 20 000 до 30 000 рублей, 4% - от 30 000 до 50 000 рублей", - приводит выдержку из исследования РИА "Новости".

Вместе с тем 40% отметили, что на продукты они тратят от 10 до 25 тысяч рублей в месяц. 29% опрошенных укладываются в сумму от 5 до 10 тысяч, 10% - от 3 до 5 тысяч рублей.

Также респонденты рассказали, что экономят на походах в рестораны и кафе (71%), развлечениях (69%), покупке новой одежды (60%).

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