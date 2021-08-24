Как выбрать школьный рюкзак: советы Роспотребнадзора

Времени на подготовку к школе остается совсем немного

До начала нового учебного года осталась всего неделя. Времени на подготовку ребенка к школе остается все меньше, и чтобы облегчить жизнь родителям, Роспотребнадзор выпустил памятку по выбору школьных рюкзаков и портфелей.

В ведомстве рассказали, что ранцы, школьные рюкзаки и портфели должны иметь маркировку о возрасте пользователям. Весить они должны не более 700 граммов для учеников начальных классов и не более 1000 – для учащихся средних и старших классов. Ранцы для детей младшего школьного возраста должны иметь формоустойчивую спинку, которая обеспечивает его полное прилегание к спине и равномерное распределение веса.

Требования, предъявляемые к размерам школьных рюкзаков для обучающихся начальных классов, следующие:

- длина (высота) – 300 – 360 мм,

- высота передней стенки – 220 – 260 мм,

- ширина – 60 – 100 мм,

- длина плечевого ремня – не менее 600 – 700 мм,

- ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400 - 450 мм) – не менее 35 – 40 мм.

Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

Кроме того, школьные рюкзаки должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. Сами ранцы должны быть сделаны из легких, прочных материалов с водоотталкивающим покрытием.

Есть ограничения и по весу учебников. Вес ежедневного комплекта не должен превышать:

для первоклассников - 1,5 кг;

3 - 4-х классов - 2 кг;

5 - 6-х классов - 2,5 кг;

7 - 8-х классов - 3,5 кг;

9 - 11-х классов - 4,0 кг.

"В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка", - отметили в Роспотребнадзоре.

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