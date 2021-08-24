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Госдеп пообещал поддерживать евроатлантические устремления Киева

08:48
  • вторник
  • 24 августа 2021

А также "защищать от агрессии России"

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости страны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.
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"Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях, направленных на достижение ваших евроатлантических устремлений, восстановление и обеспечение безопасности международно признанных границ", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что еще одним пунктом в программе Штатов является защита Украины от "агрессии со стороны России".

На следующей неделе украинский президент Владимир Зеленский должен посетить Вашингтон, где встретится с Джо Байденом. В Киеве ожидают "содержательного и плодотворного" разговора.

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