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Москвичей предупредили о "намеках на осень" во вторник

08:48
  • вторник
  • 24 августа 2021

Местами пройдут дожди

Во вторник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Местами возможны слабые дожди. Максимальная температура воздуха плюс 18-20, в Подмосковье плюс 16-21, в общем, прохладно, намеки на осень", - цитирует синоптика РИА "Новости".

Ветер будет западным - северо-западным: от четырех до девяти метров в секунду.

Атмосферное давление - 751 миллиметр ртутного столба. Это выше нормы.

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