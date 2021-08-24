Тюмень вновь окутал смог от лесных пожаров

В регионе установилась аномально жаркая погода

Утром во вторник пелена смога с запахом гари накрыла Тюмень, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного департамента лесного комплекса.

"Причина смога и гари - лесные пожары, а также горящие в окрестностях Тюмени торфяники", - уточнил собеседник агентства.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 13 лесных пожаров на общей площади свыше 38 гектаров, это данные регионального диспетчерского пункта Тюменской авиабазы.

Из-за аномально жаркой погоды в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлена высокая степень пожарной опасности. В некоторых районах днем во вторник днем столбик термометра поднимется до 36-37 градусов.

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