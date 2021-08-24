Афганистаном будет управлять совет из 12 человек

Талибы рассчитывают на признание от международного сообщества
Как сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, руководство запрещенного в России радикального движения "Талибан" сформирует совет из 12 человек для управления Афганистаном.
Уточняется, что тремя наиболее влиятельными людьми в совете будут глава военной комиссии "Талибана" Моулави Якуб, лидер политического крыла Абдул Гани Барадар и полевой командир Сираджуддин Хаккани.
Пост президента талибы восстанавливать не хотят, сказано в материале. При этом некоторым членам предыдущего правительства будут предложены министерские посты в новом кабинете.
Подразумевается, что новое правительство окажется инклюзивным - это делается, чтобы повысить шансы на получение признания от международного сообщества.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram