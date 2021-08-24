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Афганистаном будет управлять совет из 12 человек

09:17
  • вторник
  • 24 августа 2021

Талибы рассчитывают на признание от международного сообщества

Как сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, руководство запрещенного в России радикального движения "Талибан" сформирует совет из 12 человек для управления Афганистаном.
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Уточняется, что тремя наиболее влиятельными людьми в совете будут глава военной комиссии "Талибана" Моулави Якуб, лидер политического крыла Абдул Гани Барадар и полевой командир Сираджуддин Хаккани.

Пост президента талибы восстанавливать не хотят, сказано в материале. При этом некоторым членам предыдущего правительства будут предложены министерские посты в новом кабинете.

Подразумевается, что новое правительство окажется инклюзивным - это делается, чтобы повысить шансы на получение признания от международного сообщества.

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