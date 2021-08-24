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Собянин подвел итоги 1,5 лет работы системы видеотрансляций из роддомов

09:30
  • вторник
  • 24 августа 2021

Видеонаблюдение помогает родителям чувствовать себя спокойнее

Сергей Собянин на своем персональном сайте подвел итоги 1,5 лет работы системы видеотрансляций из роддомов.

"Хороший шанс родить здорового ребенка есть практически у каждой женщины, включая тех, кто страдает диабетом и другими хроническими заболеваниями. И в абсолютном большинстве случаев мама с ребенком очень быстро выписываются из роддома домой. Но случается и так, что недоношенный ребеночек должен задержаться в роддоме, а мама по объективным причинам не может находиться все время рядом. На этот случай по просьбам родителей мы организовали видеотрансляции из отделений реанимации и патологии новорожденных", - написал он.

Он напомнил, что в рамках пилотного проекта в перинатальном центре ГКБ №24 на кувезах для недоношенных детей были установлены камеры видеонаблюдения. Родители могли в режиме реального времени следить за состоянием своих детей.

Чтобы получить доступ к видеотрансляции, родители должны написать заявление, а решение принимает заведующий отделением или лечащий врач. Видеозаписи не сохраняются и никуда не передаются, а доступ к ним есть только у родителей и ограниченного круга технических специалистов.

За 1,5 года пилотного проекта этой возможностью воспользовалось 437 семей. Как показал опрос родителей, в 96% случаев наблюдение за ребенком приносило им спокойствие.

Недавно к проекту присоединились еще три стационара - больница №2, Морозовская детская городская больница и роддом ГКБ №15 имени Филатова.

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