Собянин подвел итоги 1,5 лет работы системы видеотрансляций из роддомов

Видеонаблюдение помогает родителям чувствовать себя спокойнее

Сергей Собянин на своем персональном сайте подвел итоги 1,5 лет работы системы видеотрансляций из роддомов.

"Хороший шанс родить здорового ребенка есть практически у каждой женщины, включая тех, кто страдает диабетом и другими хроническими заболеваниями. И в абсолютном большинстве случаев мама с ребенком очень быстро выписываются из роддома домой. Но случается и так, что недоношенный ребеночек должен задержаться в роддоме, а мама по объективным причинам не может находиться все время рядом. На этот случай по просьбам родителей мы организовали видеотрансляции из отделений реанимации и патологии новорожденных", - написал он.

Он напомнил, что в рамках пилотного проекта в перинатальном центре ГКБ №24 на кувезах для недоношенных детей были установлены камеры видеонаблюдения. Родители могли в режиме реального времени следить за состоянием своих детей.

Чтобы получить доступ к видеотрансляции, родители должны написать заявление, а решение принимает заведующий отделением или лечащий врач. Видеозаписи не сохраняются и никуда не передаются, а доступ к ним есть только у родителей и ограниченного круга технических специалистов.

За 1,5 года пилотного проекта этой возможностью воспользовалось 437 семей. Как показал опрос родителей, в 96% случаев наблюдение за ребенком приносило им спокойствие.

Недавно к проекту присоединились еще три стационара - больница №2, Морозовская детская городская больница и роддом ГКБ №15 имени Филатова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram