Лукашенко понадеялся на дальновидность украинцев

Белорусский лидер поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости страны.
Как отметил глава государства, сегодня в мировом пространстве сложились непростые условия - доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация.
"Хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", - цитирует послание Лукашенко ТАСС.
Белорусский лидер также заявил, что пройти путь к приобретению собственной государственности украинцам помогла "несгибаемая воля".
Жителям страны Лукашенко пожелал мира, успехов и процветания.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram