Лукашенко понадеялся на дальновидность украинцев

Белорусский лидер поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости страны.

Как отметил глава государства, сегодня в мировом пространстве сложились непростые условия - доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация.

"Хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", - цитирует послание Лукашенко ТАСС.

Белорусский лидер также заявил, что пройти путь к приобретению собственной государственности украинцам помогла "несгибаемая воля".

Жителям страны Лукашенко пожелал мира, успехов и процветания.

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