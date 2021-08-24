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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации

09:39
  • вторник
  • 24 августа 2021

Срок действия QR-кодов могут сократить до полугода

Министерство здравоохранения обновило временные рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19, новую версию документа направили в регионы.
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Предназначены материалы для специалистов организаций здравоохранения.

"Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств", - сказано в тексте.

Там также уточняется, что для получивших отрицательный результат ПЦР-теста QR-код действует 72 часа. Для переболевших - в течение шести месяцев с даты выздоровления, для вакцинированных - год.

"При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев", - уточнили в Минздраве.

В ведомстве при этом напомнили, что вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ.

Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января. Используются четыре препарата: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" центра Чумакова.

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