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"Приходится спрашивать разрешения": бывший муж Гагариной об условиях встреч с дочерью

10:03
  • вторник
  • 24 августа 2021

Дмитрий Исхаков назвал это страшным сном

Бывший муж Полины Гагариной пожаловался на проблемы в общении с дочерью, с которыми ему пришлось столкнуться после развода. Дмитрий Исхаков рассказал, что теперь ему приходится спрашивать разрешение на встречи с ней.

"Мне в самом страшном сне никогда не приснилось бы, что мне придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь", — написал он в своем инстаграме.

Полина Гагарина никак не отреагировала на жалобы экс-супруга.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина расстались в 2020 году после шести лет брака. В браке у них родилась дочка. После развода четырехлетняя Мия осталась с Гагариной, тем не менее, Исхаков регулярно видится с ней.

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