В Дагестане пять человек унесло селевыми потоками

В том числе два автомобиля

Спасатели и местные жители ищут пятерых туристов, которые пропали в горах Дагестана.

Так, в Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина селевой поток заблокировал 30 человек. Двое туристов 35 и 37 лет пропали без вести, они приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. В селе Хаджалмахи Левашинского района потоком смыло автомобиль "ВАЗ-2107", в котором находились 52-летняя мать и 20-летний сын.

"Еще одного мужчину унесло в автомобиле "ГАЗель" в селе Куппа Левашинского района. Машину обнаружили в 300 метрах, а самого водителя - нет", - сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по республике.

В ночь на 22 и 223 августа в Дагестане прошли мощные дожди. Непогода повредила дороги в пяти районах Дагестана, движение автотранспорта ведется по временной схеме.

Карадахская теснина – популярное туристическое место в Дагестане. Это живописный узкий проход между скалами, который упирается в тупик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram