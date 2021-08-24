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Хотел сбрить бороду, а побрился налысо: Прилучный разыграл поклонников

10:38
  • вторник
  • 24 августа 2021

Актер опубликовал фото с лысой головой

Павел Прилучный шокировал своих поклонников новым образом. Актер побрился налысо и выложил фото в инстаграм.

"Решил сбрить бороду и промахнулся", — подписал фото он.

Реакция поклонников оказалась неоднозначной. Одни сравнили Прилучного с Джиганом и попросили не сбривать брови, другие посчитали, что с волосами актеру гораздо лучше.

Самые внимательные обратили внимание на "размытый" потолок и догадались, что Прилучный побрился налысо с помощью фотошопа: "Аж потолок поплыл", "Это фильтр такой".

Позднее актер опубликовал в сторис фото сына с лысой головой. Снимок Прилучный сопроводил тегом "пошутили немного".

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