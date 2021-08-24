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Меры поддержки семей с детьми обсудили в Москве

11:52
  • вторник
  • 24 августа 2021

Общественники предлагают ввести единый стандарт

Как помочь семьям с детьми в Москве обсудили сегодня в штабе общественной поддержки "Единой России". В дискуссии приняли участие педагоги и эксперты, в том числе Светлана Разворотнева.

Ранее член совета уполномоченного по правам человека в столице предложила ввести единый стандарт поддержки семей с детьми. Он включает льготные проезд к месту учебы и продленку в школе. Также, согласно ему, в каждом районе города должны появиться бесплатные кружки и секции для школьников.

"Мы должны принять некий стандарт московский по обеспечению районов культурно-досуговыми центрами. Их нужно строить и строить по определенной программе, как это делается сейчас например со школами искусств, с поликлиниками", - заявила Разворотнева.

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Женщина с детьми
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева
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