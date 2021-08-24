Нифантьев рассказал о тяжелой жизни студентов

Он предлагает увеличить стипендию до прожиточного минимума

Внимание к проблемам студентов привлекли сегодня учащиеся столичных вузов. Они проводят флешмоб на юге столицы.

Молодые люди решили показать, что можно купить на стипендию, и измерили её в сосисках, упаковках лапши быстрого приготовления, пачках кофе и тортах. Акцию поддержал член общественной палаты Евгений Нифантьев. Он выступает с инициативой увеличить стипендию до прожиточного минимума, чтобы студенты могли сосредоточиться на учёбе, а не подрабатывать после занятий.

"Казалось бы, это дополнительные расходы государства, но на самом деле это инвестиции в человеческий капитал, которые легко вернутся налогами с заработной платы специалистов. Тяжело сегодня студентов совмещать учебу и подрабатывать, тем более, подрабатывают, как правило, либо курьерами, либо официантами, либо грузчиками", - заявил Нифантьев.

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