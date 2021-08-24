Завершаются последние приготовления к фестивалю "Спасская башня"

Он пройдёт с 27 августа по 5 сентября

Незабываемое представление – "битва" военных оркестров, большое конное шоу и выступления знаменитых артистов эстрады. В Москве идут последние приготовления к 14-у Международному фестивалю "Спасская башня".

Он пройдёт на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. Классическую, народную и эстрадную музыку исполнят 16 российских и шесть зарубежных военных оркестров. Особую программу готовят кавалеристы Почётного эскорта Президентского полка и Кремлёвской школы верховой езды.

Специальным гостем фестиваля станет солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Мероприятие пройдёт в формате COVID-free. Посетителям необходимо предъявить QR-код с информацией о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

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