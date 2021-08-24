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В Кабуле угнали украинский самолет

10:42
  • вторник
  • 24 августа 2021

Он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил об угоне самолета страны в Кабуле.
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Воздушное судно прибыло в Афганистан для эвакуации украинских граждан.

"Во вторник у нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства "Общественному радио".

Он добавил, что не увенчались успехом и три другие попытки вывезти граждан - пассажиров не пускали на территорию аэропорта.

Какова дальнейшая судьба угнанного самолета, Енин не пояснил. Будет ли Киев требовать его возвращения, не уточняется.

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