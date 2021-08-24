Захарова посоветовала Зеленскому не позориться

Киеву не следует называть мероприятия в честь чужих населенных пунктов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инициированный киевскими властями форум "Крымская платформа".

Как отметил спикер внешнеполитического ведомства, не следует называть мероприятия в честь чужих населенных пунктов.

"По-братски один совет президенту [Зеленскому]: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов, типа Ялтинской конференции и "Крымской платформы", - цитирует дипломата ТАСС.

Захарова также предположила, что в дальнейшем Киев может инициировать "Алуштинский симпозиум коренных народов", "заседание Севастопольской обсерватории по правам человека" и "Коктебельскую вечеринку в честь джазового фестиваля".

"Лучше развивайте мероприятия в городах Украины с одноименными названиями, например в Одессе или Харькове, - посоветовала представитель МИД.

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