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Захарова посоветовала Зеленскому не позориться

10:44
  • вторник
  • 24 августа 2021

Киеву не следует называть мероприятия в честь чужих населенных пунктов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инициированный киевскими властями форум "Крымская платформа".
Кремль назвал "Крымскую платформу" недружественным мероприятием

Как отметил спикер внешнеполитического ведомства, не следует называть мероприятия в честь чужих населенных пунктов.

"По-братски один совет президенту [Зеленскому]: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов, типа Ялтинской конференции и "Крымской платформы", - цитирует дипломата ТАСС.

Захарова также предположила, что в дальнейшем Киев может инициировать "Алуштинский симпозиум коренных народов", "заседание Севастопольской обсерватории по правам человека" и "Коктебельскую вечеринку в честь джазового фестиваля".

"Лучше развивайте мероприятия в городах Украины с одноименными названиями, например в Одессе или Харькове, - посоветовала представитель МИД.

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