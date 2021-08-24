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Пашинян отметил роль Путина в установлении мира в Карабахе

10:57
  • вторник
  • 24 августа 2021

Между Москвой и Ереваном царит доверительная атмосфера

Президент России Владимир Путин внес личный вклад в прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.
Песков отреагировал на предложение Пашиняна о пограничниках

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания парламента. Он отметил, что дорожит доверительной атмосферой между Москвой и Ереваном.

"Путин сыграл особую личную в развитии армяно-российских отношений, в обеспечении безопасности и стабильности в нашем регионе, в прекращении 44-дневной войны, в возвращении наших пленных", - отметил глава армянского кабмина.

Ранее Пашинян заявил, что с начала второй войны за Карабах Армения потеряла 3 773 военных, 243 пропали без вести.

Обострение вокруг Нагорного Карабаха произошло 27 сентября 2020 года, начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы, Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку.

Новое ухудшение обстановки было зафиксировано 12 мая 2021 года. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.

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