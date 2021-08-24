Цена акций "Газпрома" обновила 13-летний максимум

Рост связан с ожиданиями запуска "Северного потока - 2"

Как следует из данных Московской биржи, на которые ссылается во вторник РИА "Новости", цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет.

Так, к 10:21 по московскому времени бумаги госкорпорации росли на 0,85% до 300,23 рубля.

Уточняется, что связан рост с ожиданиями запуска газопровода "Северный поток - 2". Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский прежде сообщил, что до окончания строительства осталось всего несколько недель.

Исторический максимум стоимости акций - 369,5 рубля. Он был зафиксирован весной 2008 года. Рыночная капитализация компании оценивается на уровне 95,9 миллиарда долларов.

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