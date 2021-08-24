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"Я буду жить все равно": экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в Москве

11:27
  • вторник
  • 24 августа 2021

Тело обнаружили в хостеле

Экстрасенса и участника телешоу Дардо Кусто нашли мертвым в московском хостеле.

Тело обнаружили в хостеле по адресу: улица Перовская, 66. По предварительным данным, 44-летний Кусто покончил с собой. Версия о суициде появилась из-за характера травм.

Накануне мужчина праздновал день рождения со своими родственниками. Затем Кусто вернулся в хостел, где проживал последнее время. Немного погодя из комнаты стали раздаваться громкие звуки, что вынудило соседей вызвать полицию, пишет ТАСС.

"Когда правоохранители вошли в комнату, Кусто был мертв. На стене он написал: "Я буду жить все равно", - рассказал собеседник агентства.

Следственный комитет начал проверку, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Кусто назвал себя потомственным шаманом. К нему за консультацией обращались звезды шоу-бизнеса и политики.

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