В Петербурге смягчили коронавирусные ограничения

Зрителям разрешается посещать спортивные мероприятия

В администрации Санкт-Петербурга сообщили об отмене ряда ограничений, связанных с коронавирусом, с 27 августа. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.

"С 27 августа разрешается работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах, доступ посетителей в детские игровые комнаты (кроме расположенных в предприятиях общественного питания), доступ посетителей в аквапарки", - сказано в сообщении.

Кроме того, открывается доступ к аттракционам в помещении. При этом разрешается присутствие зрителей на спортивных и физкультурных мероприятиях.

Вместе с тем в администрации отметили, что необходимо актуализировать стандарт безопасной деятельности, ограничить число посетителей, обеспечить вакцинацию работников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram