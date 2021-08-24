ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербурге смягчили коронавирусные ограничения

11:28
  • вторник
  • 24 августа 2021

Зрителям разрешается посещать спортивные мероприятия

В администрации Санкт-Петербурга сообщили об отмене ряда ограничений, связанных с коронавирусом, с 27 августа. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Иммунолог предупредил о появлении "суперкоронавируса" COVID-22

"С 27 августа разрешается работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах, доступ посетителей в детские игровые комнаты (кроме расположенных в предприятиях общественного питания), доступ посетителей в аквапарки", - сказано в сообщении.

Кроме того, открывается доступ к аттракционам в помещении. При этом разрешается присутствие зрителей на спортивных и физкультурных мероприятиях.

Вместе с тем в администрации отметили, что необходимо актуализировать стандарт безопасной деятельности, ограничить число посетителей, обеспечить вакцинацию работников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Жители Санкт-Петербурга
Жители Санкт-Петербурга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.