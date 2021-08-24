В МИД Украины поспорили об угоне самолета в Афганистане

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МИД Украины опроверг слова заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина об угоне самолета в аэропорту Кабула.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о захваченном самолете не соответствует действительности", - сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее Енин в эфире "Общественного радио" заявил, что борт вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев.

Во вторник у нас фактически украли самолет", - подчеркнул он, не уточнив его дальнейшую судьбу.

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