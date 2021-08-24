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Китай обвинил США в попытках политизировать COVID-19

12:16
  • вторник
  • 24 августа 2021

Американцы готовятся представить доклад об источниках происхождения инфекции

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь прокомментировал во вторник доклад разведки Соединенных Штатов о происхождении коронавируса. Документ представят общественности через несколько дней.
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Как заметил глава внешнеполитического ведомства КНР, у американской разведки плохая репутация.

"Их так называемые исследования никогда не будут основываться на фактах и истине. Это будет не более чем компиляция разной информации, для того чтобы переложить вину и доказать заранее заданные выводы при помощи выборочно подобранных свидетельств", - приводит заявление дипломата ТАСС.

Ван Вэньбинь добавил, что мировому сообществу сегодня необходима солидарность, а не "козел отпущения". Использовать поиск источников происхождения коронавируса в качестве элемента давления недопустимо.

"Исходя из своих политических интересов, США мобилизуют разведывательное сообщество для так называемого исследования происхождения коронавируса", - заключил глава МИД.

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