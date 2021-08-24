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Светлана Разворотнева поддержала инициативу Петра Толстого о дополнительной помощи многодетным семьям

12:02
  • вторник
  • 24 августа 2021

Речь идет о закреплении прав и льгот многодетных семьей во всех регионах страны

Член экспертного совета, помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева поддержала кандидата в депутаты Госдумы Петра Толстого, который предложил дополнительные меры поддержки многодетных семей, в частности, заявил о необходимости принятия федерального закона, который закрепит права и льготы многодетных семей во всех регионах страны.

"Есть очень важные нововведения. Например, с июля начался прием заявлений для будущих мам, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет", - сказала Разворотнева, отметив, что необходимо создать "единую точку доступа ко всем видам социальной помощи для детей и молодежи".

Также, по мнению правозащитницы, нужно уделить внимание решению проблем многодетных семей, в частности, с жильем. Решит проблему массовое строительство комфортного жилья для нужд социального найма - как это было в СССР, и введение новой формы социальной поддержки "субсидии на найм", которая должна предоставляться семьям, чья плата за съем жилплощади превышает 30% от дохода.

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Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева
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