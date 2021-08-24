Еще 2148 человек вылечились от COVID-19 в Москве

За сутки госпитализированы 559 человек

За сутки в Москве поправились от коронавируса еще 2148 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Общее число выздоровевших в столице - 1432067.

"В Москве выявлено 1105 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 559 человек, скончались 56 пациентов. На ИВЛ находится 325 человек", - уточнили в штабе.

Там также вновь призвали москвичей к вакцинации как единственному способу победить пандемию. Прививку можно сделать в одном из центров на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Информация о вакцинации представлена здесь.

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