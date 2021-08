Миру грозит новая пандемия к 2080 году

К такому выводу пришли ученые

Согласно данным, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, человечеству в ближайшие 60 лет угрожает новая пандемия.

Итальянские ученые проанализировали распространение болезней во всем мире при помощи метода статистического анализа. Учитывались данные о чуме, оспе, холере, тифе, различных видах гриппа.

В итоге выяснилось, что следующая глобальная пандемия возможна к 2080 году. Она отчасти будет похожа на нынешняя с COVID-19.

Среди причин авторы исследования указывают загрязнение окружающей среды, рост населения, изменения продовольственной системы.

