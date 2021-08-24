Собянин поручил провести ревизию школьных зданий в Москве

Некоторые здания безнадежно устарели

Сергей Собянин поручил провести ревизию зданий учебных заведений. Об этом он сообщил в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

"Я поручаю департаменту образования вместе с директорами школ провести ревизию наших школьных зданий. Посмотреть, что и какую программу там надо сформировать для того, чтобы привести в порядок, сделать на современном уровне действующие школы, построенные 40-50 лет тому назад", - сказал Собянин.

По его словам, некоторые здания требуют комплексной реконструкции и ремонта.

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