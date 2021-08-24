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На московских дорогах обновили разметку "Осторожно: дети!"

15:09
  • вторник
  • 24 августа 2021

Каждую наносили вручную

В преддверии 1 сентября на столичных дорогах обновили разметку "Осторожно: дети!"

Все они дублируют соответствующий дорожный знак. И напоминают водителям, что на некоторых улицах необходимо снизить скорость и быть предельно внимательными. Всего уже сделали 8 тысяч таких разметок: возле школ, детских садов, культурных центров, библиотек и спортивных комплексов. При этом каждую наносили вручную.

"Он наносится с помощью аппликаций, те есть мы по размерам, установленных ГОСТом, обклеиваем скотчем контур знака. Затем с помощью шпателей наносим холодный пластик, так называемый, который их себя представляет именно два ингредиента - это основной материал, сам пластик, и отвердитель. Работа по нанесению знака примерно 20-15 минут занимает", - говорит начальник производственного комплекса "Разметка" ГБУ "Автомобильные дороги" Константин Алимов.

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Обновление разметки "Осторожно: дети!"
Обновление разметки "Осторожно: дети!"
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