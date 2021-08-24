В Москве открылся форум "Цифровые коллаборации в образовании"

Будущие педагоги познакомятся с передовыми технологиями

В Зеленограде открылся форум Московского городского педагогического университета "Цифровые коллаборации в образовании". Проходит он в рамках всероссийской олимпиады "Я - профессионал".

Будущие педагоги познакомятся с передовыми технологиями, научатся разрабатывать учебные программы, создавать проекты и мобильные приложения. А также обсудят со специалистами проблемы и перспективы цифрового образования, преимущества классической школы и возможности дистанционного обучения.

Завершится форум 28 августа.

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