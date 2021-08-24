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Движение по Богородскому путепроводу открыли в Москве после реконструкции

15:16
  • вторник
  • 24 августа 2021

Строительство завершилось раньше срока

На востоке Москвы после реконструкции был запущен Богородский путепровод. Строительство завершено с опережением срока.

Работы проводились в рамках строительства участка Северо-Восточной хорды от Лосиноостровской улицы до Ярославского шоссе. Протяженность обновленного двухполосного путепровода более 300 метров. Также была проведена реконструкция улицы Лосиноостровская и установлены шумозащитные экраны. Новый путепровод свяжет два района, которые раньше были разделены железнодорожными путями МЦК.

"Богородский путепровод соединяет два района Восточного административного округа, район Богородский и Метрогородок и, более того, создает движение, бессветофорное движение Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе", - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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