В пруду в Новой Москве из-за ядовитых стоков погибли все утки

Местные жители говорят об экологической катастрофе

В пруду Новой Москвы из-за ядовитых отходов погибли все утки и бобры. Местные жители уже много лет жалуются на незаконные химические сбросы в их водоем. Но найти виновника очень сложно - район активно застраивается, а рядом стоят склады и крупные торговые предприятия. Кто виноват и какова цена восстановления фауны – подробности в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Елены Сахно (см. видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram