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В пруду в Новой Москве из-за ядовитых стоков погибли все утки

15:28
  • вторник
  • 24 августа 2021

Местные жители говорят об экологической катастрофе

В пруду Новой Москвы из-за ядовитых отходов погибли все утки и бобры. Местные жители уже много лет жалуются на незаконные химические сбросы в их водоем. Но найти виновника очень сложно - район активно застраивается, а рядом стоят склады и крупные торговые предприятия. Кто виноват и какова цена восстановления фауны – подробности в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Елены Сахно (см. видео).

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