Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России"

Партия не боится ответственности

Президент России Владимир Путин поддерживает партию "Единая Россия". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Для Путина "Единая Россия" – это партия, которая далека от популизма, берущая на себя всю ответственность за происходящее в стране.

"Путин долго остается лидером партии, он поддерживает партию, относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые идут к постепенному улучшению социально-экономических показателей развития нашей страны", - сообщил спикер Кремля.

Песков отметил, что "Единая Россия" постоянно меняется, развивается и "растет вместе со страной".

"Процесс обновления партии естественный и постоянный", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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