ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России"

13:11
  • вторник
  • 24 августа 2021

Партия не боится ответственности

Президент России Владимир Путин поддерживает партию "Единая Россия". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В "Единой России" отреагировали на предложение добавить медвежат на логотип

Для Путина "Единая Россия" – это партия, которая далека от популизма, берущая на себя всю ответственность за происходящее в стране.

"Путин долго остается лидером партии, он поддерживает партию, относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые идут к постепенному улучшению социально-экономических показателей развития нашей страны", - сообщил спикер Кремля.

Песков отметил, что "Единая Россия" постоянно меняется, развивается и "растет вместе со страной".

"Процесс обновления партии естественный и постоянный", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.