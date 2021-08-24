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Как прошел предвыборный съезд партии "Новые люди"

14:52
  • вторник
  • 24 августа 2021

Съезд прошел в формате перформанса

В Москве прошел этап предвыборного съезда партии "Новые люди", которая участвует в выборах депутатов Госдумы. В столицу приехали две с половиной тысячи делегатов из всех регионов страны. На съезде была впервые представлена предвыборная программа партии. Тезисы просты и понятны: снизить налоги и вернуть их в регионы, развивать самоуправление, вернуть конкуренцию во все сферы деятельности. Лидеры "Новых людей" утверждают, что идут в Думу с пакетом готовых решений. И представили их весьма необычно.

 

Вместо рядов кресел – музыкальный холл, вместо пиджаков и галстуков – яркий молодежный мерч. Даже презентацию предвыборной программы "Новые люди" сделали по-новому. В формате перформанса. Эта партия умеет говорить простым языком о сложном в политике и экономике.

"Например, ЖКХ. Мы предложили на 25% снизить платёжку, не на 50%, не в два раза, ни какие-то вот такие лозунги, не просто "давайте сделаем дешевле", а предложили механизм, как это можно сделать. И уже в Липецке это сделали. О, действительно работает. То есть мы люди решений, а не люди лозунгов", - говорит председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Свои решения "Новые люди" предлагают и в медицине, и в образовании. Поднять зарплаты учителям, сделать ЕГЭ добровольным, предоставить медработникам служебное жильё. Чтобы найти на всё средства, необходимо серьёзно пересмотреть налоговое законодательство. Причём важно учитывать ситуацию в каждом отдельно взятом регионе.

"Куда бы мы ни приехали, меня крайне возмущает ситуации, когда люди на местах просят больницы, просят новые школы, жалуются на те вопросы, которые априори должны решаться в первую очередь. Поэтому да – больше денег оставлять регионам", - говорит кандидат в депутаты Госдумы Сардана Авксентьева.

Каждый пункт программы – результат личного общения с избирателями. Более 600 штабов и 2000 политотрядов по всей стране. И судя по тому, как много узнаваемых лиц откликнулось на инициативы, у партии есть все шансы.

Анна Пешехонова, Станислав Ильин. "ТВ Центр".

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Съезд партии "Новые люди"
Съезд партии "Новые люди"
Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди"
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