ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылась посвященная переписи XIX века выставка

14:54
  • вторник
  • 24 августа 2021

На выставке расскажут и о предстоящей осенью переписи

В столице открылась уникальная выставка "Москва в цифрах: от переписи к переписи". На Чистопрудном бульваре представлены фотографии города и его жителей 19 века, а также современного мегаполиса.

Посетители смогут узнать цифры и факты, полученные во время первой переписи населения столицы, которая прошла более 120 лет назад. Выставка также расскажет и о предстоящей Всероссийской переписи, которую проведут этой осенью. Впервые будут использованы цифровые технологии - жители смогут сами заполнить анкеты в электронном виде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
фотовыставка "Москва в цифрах: от переписи к переписи"
фотовыставка "Москва в цифрах: от переписи к переписи"
фотовыставка "Москва в цифрах: от переписи к переписи"
фотовыставка "Москва в цифрах: от переписи к переписи"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.