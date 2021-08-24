В Москве открылась посвященная переписи XIX века выставка

На выставке расскажут и о предстоящей осенью переписи

В столице открылась уникальная выставка "Москва в цифрах: от переписи к переписи". На Чистопрудном бульваре представлены фотографии города и его жителей 19 века, а также современного мегаполиса.

Посетители смогут узнать цифры и факты, полученные во время первой переписи населения столицы, которая прошла более 120 лет назад. Выставка также расскажет и о предстоящей Всероссийской переписи, которую проведут этой осенью. Впервые будут использованы цифровые технологии - жители смогут сами заполнить анкеты в электронном виде.

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