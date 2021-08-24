Кремль поделился деталями переговоров Путина и Байдена по Афганистану

Лидеры обсуждали тему в Женеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе беседы с журналистами во вторник, что на саммите в Женеве Владимир Путин и Джо Байден обсуждали тему вывода американских войск из Афганистана, передает ТАСС.

Нюансы же, уточнил кремлевский спикер, в публичную плоскость вынесены не будут.

Как добавил Песков, у Соединенных Штатов не получится переложить ответственность за происходящее в Афганистане на кого-то другого.

По словам представителя Кремля, российское посольство в Кабуле функционирует в обычном режиме, достигнуты определенные договоренности о безопасности дипломатов. При этом членов их семей из страны вывезли заранее.

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