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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Саши Аверьянова

13:15
  • вторник
  • 24 августа 2021

У мальчика - подвывихи тазобедренного сустава, он почти ничего не слышит, плохо видит и едва говорит

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали деньги на лечение семилетнего Саши Аверьянова из Подмосковья.

Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог мальчику. Из-за перенесенного в младенчестве менингоэнцефалита Саша почти ничего не слышит, плохо видит и едва говорит, у него подвывихи тазобедренного сустава.

Слова благодарности от мамы Саши:

"Я хочу поблагодарить Вас за открытые сердца и помощь в сборе средств на лечение Саши! Спасибо за каждый лучик добра, который Вы нам послали! Я искренне верю в то, что Ваша поддержка поможет моему сыну избежать жизни в инвалидном кресле! Вы сократили количество предстоящих вмешательств с 8 до 1 и подарили ребенку возможность лечиться у одного из лучших детских оперирующих ортопедов мира! Впереди у Саши сложный период: операция в Мюнхене и длительная реабилитация. Однако я уверена, что благодаря Вам все пройдет замечательно и в будущем мы сможем выбросить нашу коляску! Пусть добро, которое Вы совершили, вернется к Вам и Вашим семьям здоровьем!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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