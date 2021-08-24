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Путин обсудил с премьер-министром Индии поставки вакцин и Афганистан

13:23
  • вторник
  • 24 августа 2021

Отмечена важность скоординированных усилий по урегулированию ситуации

Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин обсудил с лидерами ОДКБ ситуацию в Афганистане

"При обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом", - сказано в сообщении.

Уточняется также, что стороны выразили настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению исходящей с территории Афганистана террористической идеологии и наркоугрозе.

Кроме того, Моди выразил Путину признательность за содействие в борьбе с пандемией. Речь, в частности, шла о поставке и производстве в Индии российских вакцин.

Был затронут и ряд вопросов дальнейшего развития российско-индийских отношений - в том числе в торгово-экономической сфере.

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