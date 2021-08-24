Глава ЦРУ провел тайную встречу с талибами

Это было поручение Байдена

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРК) Уильям Бернс провел тайну встречу с лидером политического крыла движения "Талибан" (организация запрещена в России – прим. ред.) Абдул Гани Барадаром.

Бернс прилетел в Афганистан по поручению президента США Джо Байдена. Переговоры прошли в Кабуле, пишет газета The Washington Post. Стороны обсудили возможность продления эвакуационной операции для американских граждан.

15 августа боевики движения "Талибан" взяли Кабул без боя и объявили о контроле всей территории Афганистана. На данный момент управление страной находится в руках временного совета, президент Ашраф Гани покинул страну.

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