Семь человек отравились неизвестным веществом в немецком университете

Скорее всего, это умышленная атака

Немецкая полиция начала расследование после массового отравления в университете Дармштадта на западе страны.

Как стало известно ТАСС, накануне семь человек обратились в больницу с симптомами отравления. Один из пострадавших, 30-летний студент, находится в критическом состоянии.

Неизвестное вещество обнаружили на бутылках с водой и пакетах с молоком в одном из корпусов.

Возбуждено дело о покушении на убийство. Студентам и работникам вуза рекомендуют употреблять в пищу лишь принесенные с собой продукты.

"Мы в шоке от того, что в нашем университете, по всей видимости, было совершено преступление", - заявила руководитель вуза Таня Брюль.

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